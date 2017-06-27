كشفت بعض المصادر الفنية العالمية المقربة من النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة بيونسيه، ومن زوجها مغني الراب العالمي الناجح جاي زي، أن توأمهما يمكثان بالعناية المركزة بالمستشفى، وذلك بعد أسبوعين من ولادتهما، بسبب ولادتهما قبل موعدهما.

ولم توضح المصادر الفنية أي تفاصيل أخرى بشأن توأم الثنائي العالمي حتى الآن.

والجدير بالذكر أنه سبق لبيونسيه وزوجها مغني الراب والمنتج الموسيقي جاي زي، أن أنجبا ابنة سمياها بلو أيفي، تبلغ حاليا من العمر خمس سنوات.

وكانت بيونسيه، التي تعد واحدة من أقوى نجمات عالم الموسيقى، أعلنت حملها على حسابها على موقع “إنستجرام” في فبراير الماضي.