قال الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامى، إن الهاتف المحمول، هو الجسر الذى يعبر عليه المسلمون إلى الجنة.

وأضاف الجندى، فى لقائه على فضائية “dmc”، أن المسلم لو استغل الهاتف المحمول بشكل حسن سيكون جسره إلى الجنة، أما إن استغله بشكل خاطئ ولم يحسن استخدامه فسيوقعه فى نار جهنم، فهو سلاح ذو حدين.

وأشار إلى أن أغلب من يقعون فى الخطأ يكون بسبب الموبايل حتى الجماعات الإرهابية تستخدم الموبايل فى عملياتها، رغم أنهم لو أحسنوا استخدامه سيكون باب خير عليهم.