كشف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن هناك 20 مليون ضحية لعمليات الاتجار بالبشر حول العالم.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية الليلة عن تيلرسون قوله، خلال مراسم إطلاق الوزارة تقرير الاتجار بالبشر لعام 2017 ، إن هذه التجارة تستغل الضعفاء والأطفال والفتيات الذين ينفصلون عن آبائهم، مشيرا إلى أن واشنطن ستزيد التمويل لمحاربة الاتجار بالبشر.

وقال تيلرسون ، إن عشرات الآلاف من العمال الكوريين الشماليين يعملون ساعات طويلة في الصين وتذهب رواتبهم إلى حكومة بيونج يانج ، مطالبا دول العالم بتحديد “أولئك الذين يرتدون زي السلطات لكنهم يساهمون في انتعاش الاتجار بالبشر”.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى فرض العمالة القسرية على أشخاص من أقلية الأويجور وإعادة ترحيل كوريين شماليين من دون التحقق ما إذا كانوا ضحية اتجار.

وقد أدرج التقرير الصين على قائمة الدول التي تتهمها واشنطن بالاتجار بالبشر والتي تضم السودان وكوريا الشمالية .

ويساهم التقرير الذي يشمل هذا العام 187 دولة ومنطقة بما فيها الولايات المتحدة في مساعدة السلطات الأمريكية على تحديد المخاطر كي تتمكن السلطات من التعامل معها بفعالية.