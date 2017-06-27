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هيفاء وهبي بعد إخلاء سبيل أصالة: تهريب الكوكايين ملوش عقاب!
هيفاء وهبي مسلسل مريم

هيفاء وهبي بعد إخلاء سبيل أصالة: تهريب الكوكايين ملوش عقاب!

2017-06-27 22:21:49

نشرت الفنانة هيفاء وهبي تغريدة سخرت فيها من الأزمة التي تعرضت لها المطربة أصالة في مطار بيروت مؤخرًا.

وغردت وهبي: “والله لو كنت بعرف إن تهريب الكوكاين على المطار ملوش عقاب، كنا غيرنا نهاية المسلسل الحرباية وعملنا له نهاية كوميدية”.

وأثارت التغريدة حفيظة جمهور أصالة وردوا عليها وهاجموا حساب هيفاء وهبي على “تويتر”.

كانت قوات الأمن في مطار بيروت قالت إنها عثرت بحيازة الفنانة السورية أصالة على 5 جرامات من مادة الكوكايين، لتخضع الفنانة بعد ذلك لفحص طبي، ثم تم إطلاق سراحها بضمان محل إقامتها.

هيفاء وهبي

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