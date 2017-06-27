نشر الفنان والسينارست كريم فهمى، عبر موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة تجمعه بزوجته، أثناء حضورهما حفل زفاف اللاعب رمضان صبحي وحبيبة إكرامى.

وتغزّل كريم في زوجته، حيث علق على الصورة قائلا: “كان بقالي كتير مقصر معاكي عشان التصوير حتى لما كنت برجع البيت كنت برجع بشخصية كرم، بحبك وربنا يخليكي ليا، من فرح رمضان صبحي وحبيبة أخت حبيبي وأخويا شريف إكرامي”.

وشارك كريم خلال العمل الرمضاني السابق في مسلسل “الحساب يجمع” والذي كان يجسد فيه دور “كرم”.

“الحساب يجمع” بطولة يسرا، كريم فهمى، محمود عبد المغنى، إيمان العاصى، بوسى، عايدة رياض، مراد مكرم، ندى موسى والوجه الجديد ديانا، تأليف محمد رجاء وإياد عبد المجيد، إخراج هانى خليفة.