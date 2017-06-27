بعد الفوز على بتروجيت في الدوري إيناسيو يمنح لاعبي الزمالك راحة غدا قبل السفر إلى زيمبابوي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي إيناسيو منح اللاعبين راحة من تدريبات غدا الأربعاء وذلك بعد الفوز على بتروجت بهدفين دون رد في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة قبل السفر إلى زيمبابوي لمواجهة كابس يونايتد الزيمبابوي والمقرر لها يوم الأحد المقبل فى الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

يذكر أن بعثة الفريق الأبيض ستتوجه إلى زيمبابوي في الثانية فجر الخميس، وسيعلن غدا الأربعاء الجهاز الفني للفريق عن القائمة التي ستسافر إلى زيمبابوي لخوض المباراة.