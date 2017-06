اكتر من 200 واحد بيغنوا أغنية "نسيت" بطريقه جديده و مختلفه. براڤو يا شباب فكره تحفه و مجهود رائع.. @dameermusic #hamaki #hamakian #neseet #cover

A post shared by Mohamed Hamaki (@hamaki) on Jun 27, 2017 at 9:43am PDT