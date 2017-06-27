نشر المطرب محمد حماقي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فيديو جديدا يجمع العديد من الفيديوهات المصغرة لعدد من متابعيه، أثناء أدائهم أغنيته “نسيت”، والاختلاف أن الكل يغني بطريقته الخاصة والتي تختلف عن غيره الكثير.

وعلق حماقي على هذا الفيديو المجمع، قائلا “أكثر من 200 واحد بيغنوا نسيت، بطريقة جديدة ومختلفة، برافوا يا شباب فكرة تحفة ومجهود رائع”.

ومن ناحية أخرى حقق ألبوم “عمره ما يغيب”، للنجم محمد حماقي، رقمًا قياسيًّا جديدًا، إذ تصدر قائمة الألبومات الأكثر مشاهدة على موقع “يوتيوب” لمدة 22 شهرًا على التوالي، وهو ما لم يحققه أي مطرب عربي آخر.

وجدير بالذكر أن حماقى خضع مؤخرًا لجلسة تصوير جديدة لصالح حملة فيروس سى، التى تم تنصيب حماقى سفيرًا لها قبل احتفاله بمولودته الأولى فاطمة التى احتفل بولادتها منذ أسبوعين.