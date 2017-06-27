رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى قطر وماليزيا وأفغانستان وميانمار في تقريرها بشأن تهريب البشر لعام 2017 في حين تركت وضع روسيا وكوبا وتايلاند دون تغيير.

وأسقطت الوزارة في تقريرها العراق وميانمار من قائمة الدول التي تجند وتستخدم الأطفال في القتال في تغيير عن قائمة 2016. وقال مسؤولون أمريكيون إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون اتخذ هذا القرار متجاهلا توصيات خبراء وزارة الخارجية وكبار المسؤولين الأمريكيين.

كما وضع التقرير الصين على رأس قائمتها لأسوأ الدول فيما يتعلق بتهريب البشر في خطوة قد تزيد التوتر مع بكين والذي تراجع منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة في يناير كانون الثاني.