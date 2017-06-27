أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالا هاتفياً مساء اليوم مع غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الجديد لليبيا، حيث قدم له التهنئة لتولية المنصب، مؤكداً على دعم مصر لجهوده وجهود الأمم المتحدة في تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا.

وصرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث باسم “الخارجية”، بأن الوزير شكرى استعرض خلال الاتصال الجهود التى قامت بها مصر خلال الفترة الماضية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية تجاه البنود الخلافية في اتفاق الصخيرات، وكذا الجهود التي تقوم بها دول جوار ليبيا، وعلى وجه الخصوص مصر وتونس والجزائر، لدعم الحوار بين الأطراف الليبية وتشجيعهم على اعلاء مصلحة الوطن العليا فوق أية اعتبارات قبلية او جغرافية او عقائدية.

كما أكد وزير الخارجية على استعداد مصر الدائم لبذل كل جهد لدعم تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، متمنيا دوام التوفيق للمبعوث الاممي الجديد.