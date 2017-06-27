 Moheet on google
الثلاثاء 27 يونيو 2017 10:58 مساءً
روابط سريعة
عاجل:
وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع مبعوث الأمم المتحدة الجديد لليبيا
سامح شكري‎

وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع مبعوث الأمم المتحدة الجديد لليبيا

2017-06-27 22:08:39

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالا هاتفياً مساء اليوم مع غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الجديد لليبيا، حيث قدم له التهنئة لتولية المنصب، مؤكداً على دعم مصر لجهوده وجهود الأمم المتحدة في تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا.

وصرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث باسم “الخارجية”، بأن الوزير شكرى استعرض خلال الاتصال الجهود التى قامت بها مصر خلال الفترة الماضية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية تجاه البنود الخلافية في اتفاق الصخيرات، وكذا الجهود التي تقوم بها دول جوار ليبيا، وعلى وجه الخصوص مصر وتونس والجزائر، لدعم الحوار بين الأطراف الليبية وتشجيعهم على اعلاء مصلحة الوطن العليا فوق أية اعتبارات قبلية او جغرافية او عقائدية.

كما أكد وزير الخارجية على استعداد مصر الدائم لبذل كل جهد لدعم تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، متمنيا دوام التوفيق للمبعوث الاممي الجديد.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3