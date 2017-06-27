أكد قائد قوات النخبة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اللواء الركن معن السعدي، أن قطعات القوات العراقية أصبحت على خط واحد في مدينة الموصل القديمة.

وقال السعدي- في تصريح خاص لقناة “الحرة” الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء- إن عملية تحرير الموصل تحتاج عدة أيام، وتسيطر القوات العراقية على المدينة القديمة من ثلاثة محاور: الشمالي حيث قوات الفرقة 16، والوسطي حيث تشكيلات مكافحة الإرهاب، والجنوبي الذي تسيطر عليه الشرطة الاتحادية.

وحول تفاصيل الوضع الميداني بمنطقة جامع النوري، قال السعدي ، إن مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي موجودون في مناطق السرجخانة والميدان وراس القور المحيطة بالجامع والمنارة.. مشيرا إلى أن المنارة الحدباء دُمرت، ومنشآت الجامع خاصة قاعات المصلين والمباني الملحقة بالجامع تحولت إلى ركام.

وقدر السعدي عدد مسلحي “داعش” الموجودين في تلك المناطق بنحو 200 مسلح، استنادا للمعلومات الاستخباراتية لجهاز مكافحة الإرهاب.

وكشف أن قوات النخبة ألقت القبض على عدد من عناصر التنظيم الإرهابي أثناء محاولتهم التسلل بين المدنيين.. مؤكدا اتخاذ القوات الأمنية إجراءات التدقيق بالاعتماد على قاعدة من المعلومات الاستخباراتية لرصد عناصر “داعش”، وتحويل من يتم القبض عليهم إلى مديرية الاستخبارات في الجهاز.

وحول المدنيين المحاصرين، كشف السعدي عن وجود ممرات آمنة لخروجهم.. مؤكدا حرص القوات العراقية على سلامتهم، خصوصا من يفر منهم من “داعش” من خارج تلك الممرات لافتا إلى أن من تبقى من المدنيين في المدينة القديمة ستتم مساعدتهم، مع استكمال عمليات التطهير.

وكان قائد الشرطة الاتحادية في العراق الفريق رائد جودت قد أعلن أنه لم يتبق لتنظيم “داعش” بالمدينة القديمة في الموصل سوى 600 متر فقط.