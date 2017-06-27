حذر وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، اليوم الثلاثاء، من أن بلاده ستكون مستعدة للانتقام من أي هجمات إلكترونية في المستقبل باستخدام القوات العسكرية مثل الضربات الصاروخية.

وقال فالون - حسب ما نقلته صحيفة “تلجراف” البريطانية - في أعقاب هجوم إلكتروني عالمي جديد بدأ في روسيا وأوكرانيا ثم انتشر بعد ذلك في أوروبا والولايات المتحدة، إن الهجمات الإلكترونية ضد أنظمة المملكة المتحدة “قد تستدعي ردا من أي مجال، جوي أو بري أو بحري أو في الفضاء الإلكتروني”.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة الأوكرانية والبنك المركزي الأوكراني إصابة أنظمتهم على نطاق واسع بفيروس فدية يدعى “بتيا”.

وظهر الفيروس، اليوم، في روسيا وأوكرانيا ثم انتشر خلال ساعات إلى عدة دول أوروبية بينها بريطانيا، ومنها إلى الولايات المتحدة، مع إعلان شركات دولية تضرر أنظمتها بالهجوم.