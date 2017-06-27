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مقتل قيادي حوثي و5 من مرافقيه بغارة للتحالف العربي غربي مأرب اليمنية
الحرب في اليمن

مقتل قيادي حوثي و5 من مرافقيه بغارة للتحالف العربي غربي مأرب اليمنية

2017-06-27 22:00:31
خاص: محيط

لقي قيادي بارز في ميليشات الحوثي مصرعه مع خمسة من مرافقيه ، جراء غارة للتحالف العربي على مدينة صرواح غربي محافظة مأرب اليمنية .

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء، مشيرة إلي أن ذلك يأتي في وقت سيطرت فيه القوات الشرعية اليمنية على أجزاء كبيرة من جبل “مرثد” الاستراتيجي والمطل من الجهة الشمالية على مركز مديرية صرواح بمأرب.

يشار إلى أن قوات الشرعية اليمنية شنت - في وقت سابق اليوم - هجوما على مواقع المتمردين في “وادي ربيعة” بمديرية صرواح بمحافظة مأرب شمال شرق العاصمة صنعاء أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف ميليشيات الحوثي وصالح، فيما شنت قوات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع المتمردين في مأرب.

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