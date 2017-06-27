احيا الفنان المصري تامر حسني، حفل غنائي كبير مساء أمس الاثنين في «فاميلي بارك»، وسط حضور عدد كبير من جمهوره من مختلف الأعمار.

تامر حسني، أوقف الحفل وذلك بسبب فتاة تدعى ليمار، وذلك بعد تعرضها لحالة إغماء وذلك من شدة حبها لتامر وتأثرها به، وطالبها بالهدوء وأكد لها أنه سيلبي طلبها سواء بغناء ما تطلبه أو التقاط صورة معه.

من ناحية أخرى يشارك الفنان تامر حسني في سباق عيد الفطر بفيلم «تصبح على خير»، ويشاركه البطولة فيه الفنانة التونسية درة، ونور، ومي عمر، والفيلم من تأليف وإخراج محمد سامي، وتصدر الفيلم شباك التذاكر منذ اليوم الأول لعرضه.