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الكرملين يعلن عدم تأثره بهجوم فيروس الفدية
قصر الكرملين

الكرملين يعلن عدم تأثره بهجوم فيروس الفدية

2017-06-27 21:47:41
خاص: محيط

قال الكرملين الروسي إن هجوم فيروس الفدية، اليوم الثلاثاء، لم يصب موقع ‏الرئاسة أو أيا من أنظمة الكمبيوتر الخاصة بقصر الرئاسة في موسكو. ‏

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نشرتها باللغة الإنجليزية إلى ديمتري بيكسوف المتحدث باسم ‏الكرملين قوله “كل شيء على ما يرام ويعمل بشكل طبيعي”. ‏
وكانت (جروب-أي بي)، وهي شركة تعمل في مجال منع الجرائم الإلكترونية والتحقيق فيها، قد أعلنت، ‏اليوم، إن فيروس فدية يدعى (بتيا) هاجم عددا من الشركات مثل روسنفت وباشنفت ومارس ‏ونيفيا وموندليز إنترناشونال. ‏

ويصيب فيروس (بتيا) ملفات الحاسب ويطلب فدية بالبتكوين (وهي عملة إلكترونية) تعادل 300 ‏دولار أمريكي، مقابل إزالة التشفير من على الملفات. ‏
‏ وكان أحدث هجوم واسع النطاق على الشركات الروسية ومؤسسات الدولة قد شُن يوم 12 مايو ‏الماضي عندما حاول متسللون مجهولون الهجوم على أجهزة تعمل بنظام التشغيل (ويندوز) في 74 ‏دولة بفيروس فدية يدعى (وانا كراي).

وطالب المهاجمون وقتذاك بفدية تقدر بنحو 600 دولار أمريكي ‏عن كل جهاز مُصاب مقابل فك تشفيره وقالت شركة مكافحة الفيروسات الروسية الشهيرة (كاسبرسكاي) إن 45 ألف هجوم نُفذ حول العالم وأصابت غالبية الهجمات أجهزة كمبيوتر في روسيا. ‏
‏ وتشير تقارير إلى أن المتسللين استخدموا أداة اختراق طورتها في الأساس وكالة الأمن القومي الأمريكية.

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