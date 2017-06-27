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مقتل 3 أشخاص وإصابة فتاة في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط
مشاجرة ـ اشتباكات

مقتل 3 أشخاص وإصابة فتاة في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

2017-06-27 21:37:46

أسفرت مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية المعابدة بأسيوط، عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة فتاة، بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العميد هانى عويس، مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية المعابدة، عن نشوب مشاجرة وتبادل لإطلاق النار بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة.

وبالانتقال تبين مقتل كل من “أ. أ”، و”خ. ح”، و”ف. ج”، وإصابة “ر. م” فتاة 25 سنة، ونُقِلَت الجثث إلى مستشفى أبنوب المركزى، وتحرر المحضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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