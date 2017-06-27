أعلنت شركة “كاسبرسكاي” الروسية للأمن الإلكتروني أن هجوم فيروس الفدية العالمي المعروف باسم “بتيا”، أصاب اليوم الثلاثاء، مئات من أجهزة الكمبيوتر في إسرائيل، بينما توعد جهاز “الشين بيت” بالرد على أي قراصنة يهاجمون إسرائيل إلكترونيا.

وقالت “كاسبرسكاي” -وفقا لصحيفة تليجراف البريطانية- إنه مع انتشار الفيروس من روسيا وأوكرانيا إلى عدة دول أوروبية ثم الولايات المتحدة، ظهرت أول أهداف للهجوم الإلكتروني في إسرائيل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مدير الشين بيت (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) خلال مؤتمر، اليوم الثلاثاء، في تل أبيب أن إسرائيل ستبدأ الهجوم على القراصنة الذين يحاولون شن هجمات إلكترونية ضدها.

وقالت الصحيفة إن تصريحات رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي ناداف أرجمان، خلال مؤتمر دفاع إلكتروني في تل أبيب، هو اعتراف نادر باستخدام إسرائيل لقدراتها الهجومية الإلكترونية، في وقت دائما ما يمانع مسؤولو الأمن الإلكتروني الإسرائيليون مناقشة استخدام القدرات الهجومية.

وقال أرجمان إن “الدفاع السلبي” لم يعد كافيا، وإن الشين بيت درس استراتيجيات القراصنة وطور “مجموعة متنوعة من الطرق والأساليب” للهجوم عليهم.

وأعلن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) -حسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية- عن إطلاق صندوق مبادرة تكنولوجية لتعزيز الشركات الناشئة وقاعدة بيانات الموساد التي تعمل في جبهة الابتكار التكنولوجي، مشيرا إلى أنه مستعد لتمويل مجالات الروبوت وتشفير الطاقة وتحليل النصوص.