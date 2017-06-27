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الرئيس الفلسطيني يقرر اعتبار اليوم حدادا على ارواح الضحايا الستة بحادث السير
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني يقرر اعتبار اليوم حدادا على ارواح الضحايا الستة بحادث السير

2017-06-27 21:22:51
خاص: محيط

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، اعتبار يوم غد الأربعاء يوم حداد على أرواح ضحايا الحادث الأليم الذي وقع شرق رام الله.
وكان ستة مواطنين لقوا مصرعهم بينهم أم وأربعة من أطفالها جراء حادث سير بين سيارة نقل عمومي فلسطينية وحافلة تابعة للمستوطنين على الشارع الاستيطاني شرق مدينة رام الله.

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