 Moheet on google
الثلاثاء 27 يونيو 2017 09:09 مساءً
روابط سريعة
الزمالك: مباراة أهلي طرابلس يوم 9 يوليو ببرج العرب
الزمالك

الزمالك: مباراة أهلي طرابلس يوم 9 يوليو ببرج العرب

2017-06-27 21:08:48

أكد نادي الزمالك أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأهلي طرابلس الليبي ستُقام يوم 9 يوليو المقبل، وذلك في إطار الجولة السادسة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وذكر الموقع الرسمي للنادي، اليوم الثلاثاء، أن الزمالك أرسل خطابا رسميا للاتحاد الإفريقي “الكاف” يخطره فيه بإقامة المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يُشار إلى أن فريق الزمالك يحتل المركز الثالث بالمجموعة الثانية بالبطولة الإفريقية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3