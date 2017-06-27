أكد نادي الزمالك أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأهلي طرابلس الليبي ستُقام يوم 9 يوليو المقبل، وذلك في إطار الجولة السادسة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وذكر الموقع الرسمي للنادي، اليوم الثلاثاء، أن الزمالك أرسل خطابا رسميا للاتحاد الإفريقي “الكاف” يخطره فيه بإقامة المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يُشار إلى أن فريق الزمالك يحتل المركز الثالث بالمجموعة الثانية بالبطولة الإفريقية.