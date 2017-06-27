لقي 8 أشخاص بينهم 4 أطفال مصرعهم، كانوا متوجهين إلى المدرسة عقب انتهاء عطلة عيد الفطر، في انفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق في شرق كينيا قرب الحدود مع الصومال .

وقال المتحدث باسم الشرطة الكينية - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - إن “الانفجار وقع بين بلدتي مراراني وكيونجا على بعد مسافة قصيرة من الحدود مع الصومال، ما أسفر عن مقتل 4 أطفال و4 شرطيين.

من جانبه ، قال مسؤول آخر في الشرطة إن “الهجوم وقع عندما اصطدمت سيارة للشرطة بعبوة ناسفة من صنع يدوي”، موضحا أن عددا من الجرحى سقطوا أيضا وتم نقلهم إلى المستشفيات.

ولم تتبن أية جهة التفجير، لكن حركة (الشباب) الإرهابية أعلنت مسؤوليتها عن عدة هجمات في المناطق الشرقية من كينيا خلال الفترة الأخيرة.