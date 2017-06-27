 Moheet on google
الثلاثاء 27 يونيو 2017 11:04 مساءً
روابط سريعة
عاجل:
مقتل 4 أطفال و4 شرطيين بشرق كينيا جراء انفجار عبوة ناسفة
انفجار اوكرانيا

مقتل 4 أطفال و4 شرطيين بشرق كينيا جراء انفجار عبوة ناسفة

2017-06-27 21:19:20

لقي 8 أشخاص بينهم 4 أطفال مصرعهم، كانوا متوجهين إلى المدرسة عقب انتهاء عطلة عيد الفطر، في انفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق في شرق كينيا قرب الحدود مع الصومال .

وقال المتحدث باسم الشرطة الكينية - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - إن “الانفجار وقع بين بلدتي مراراني وكيونجا على بعد مسافة قصيرة من الحدود مع الصومال، ما أسفر عن مقتل 4 أطفال و4 شرطيين.

من جانبه ، قال مسؤول آخر في الشرطة إن “الهجوم وقع عندما اصطدمت سيارة للشرطة بعبوة ناسفة من صنع يدوي”، موضحا أن عددا من الجرحى سقطوا أيضا وتم نقلهم إلى المستشفيات.

ولم تتبن أية جهة التفجير، لكن حركة (الشباب) الإرهابية أعلنت مسؤوليتها عن عدة هجمات في المناطق الشرقية من كينيا خلال الفترة الأخيرة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3