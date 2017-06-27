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الزمالك يفوز على بتروجيت بثنائية معروف وستانلي بالدوري
معروف يوسف

الزمالك يفوز على بتروجيت بثنائية معروف وستانلي بالدوري

2017-06-27 21:02:27

حقق نادي الزمالك فوزا هاما على نظيره بتروجيت 2/0 في المباراة التي اقيمت على ملعب “بتروسبورت” مساء اليوم في إطار الجولة رقم 32 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

أحرز هدفي الزمالك، النيجيريين معروف يوسف في الدقيقة 24 وستانلي في الدقيقة 45 من الشوط الأول، فيما أهدر مصطفى شبيطة ركلة جزاء لبتروجين في الدقيقة 40.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 63 محتلا المركز الثالث خلف مصر المقاصة صاحب المركز الثاني برصيد 67 نقطة، قبل جولتين من نهاية بطولة الدوري.

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