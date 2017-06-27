ألقت الشرطة النسائية التابعة لإدارة مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف التلوانى، القبض على 15 حالة تعرض لأنثى فى الطريق العام، وأمام السينمات والمتنزهات العامة، والكورنيش، وحالة تحريض على الفسق.

كانت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء مصطفى النمر، قد رفعت درجة الطوارئ القصوى، والاستنفار لتأمين المواطنين فى احتفالاتهم، بعيد الفطر المبارك.

وشدد مدير أمن الإسكندرية على ضرورة تواجد الشرطة النسائية، بالميادين الرئيسية وأمام السينمات، لمنع التعرض للفتيات، والقبض على أى متحرش، بالإضافة إلى نشر إدارة مباحث الآداب العامة برئاسة العميد شريف التلوانى، فى الحدائق العامة والمتنزهات، وكورنيش الإسكندرية، لضبط أى محاولات خروج عن الآداب العامة، أو تحريض على الفسق.

كما أكد اللواء مصطفى النمر، على شرطة المرافق، لإزالة جميع إشغالات الطرق لتسهيل حركة المرور، ومنع تواجد أى إشغالات على الأرصفة وفى محيط المساجد، والمتنزهات العامة والمناطق الأثرية، وضبط أى محاولات لبيع ألعاب نارية، من شأنها إثارة الفزع بين المواطنين.

وشدد مدير الأمن على إدارة المرور برئاسة اللواء هانى خير، بالتواجد المستمر والانتشار فى جميع ميادين المدينة، لمنع أى ازدحام مرورى وخاصة فى المتنزهات العامة وأماكن انتشار المواطنين.

وانتشرت شرطة الخيالة والحماية المدنية وخبراء المفرقعات، لتمشيط الطرق والميادين وفى ساحات المساجد، لمنع تواجد أى مواد مفرقعة أو مشتبه فيها،

كما شدد مدير الأمن على إدارة البحث الجنائى لتوسيع دائرة الاشتباه الجنائى والسياسى، وعمل الكمائن الثابتة والمتحركة.

وأعدت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء مصطفى النمر، حمله أمنية مكبرة لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وإزالة التعديات والإشغالات بدوائر أقسام المدينة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.

و أسفرت الحملة عن ضبط “سلاح نارى بدون ترخيص، و 8 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ،و16 قضية أقراص مخدرة، و53 شخصا بحيازتهم أسلحة بيضاء، و2 هاربين من المؤبد،و 49 مخالفة مرورية ،كما تمت إزالة 33 حالة إشغال طريق.