رصد 15 حالة تحرش في ثالث أيام عيد الفطر بالإسكندرية2017-06-27 21:03:17
ألقت الشرطة النسائية التابعة لإدارة مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف التلوانى، القبض على 15 حالة تعرض لأنثى فى الطريق العام، وأمام السينمات والمتنزهات العامة، والكورنيش، وحالة تحريض على الفسق.
كانت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء مصطفى النمر، قد رفعت درجة الطوارئ القصوى، والاستنفار لتأمين المواطنين فى احتفالاتهم، بعيد الفطر المبارك.
وشدد مدير أمن الإسكندرية على ضرورة تواجد الشرطة النسائية، بالميادين الرئيسية وأمام السينمات، لمنع التعرض للفتيات، والقبض على أى متحرش، بالإضافة إلى نشر إدارة مباحث الآداب العامة برئاسة العميد شريف التلوانى، فى الحدائق العامة والمتنزهات، وكورنيش الإسكندرية، لضبط أى محاولات خروج عن الآداب العامة، أو تحريض على الفسق.
كما أكد اللواء مصطفى النمر، على شرطة المرافق، لإزالة جميع إشغالات الطرق لتسهيل حركة المرور، ومنع تواجد أى إشغالات على الأرصفة وفى محيط المساجد، والمتنزهات العامة والمناطق الأثرية، وضبط أى محاولات لبيع ألعاب نارية، من شأنها إثارة الفزع بين المواطنين.
وشدد مدير الأمن على إدارة المرور برئاسة اللواء هانى خير، بالتواجد المستمر والانتشار فى جميع ميادين المدينة، لمنع أى ازدحام مرورى وخاصة فى المتنزهات العامة وأماكن انتشار المواطنين.
وانتشرت شرطة الخيالة والحماية المدنية وخبراء المفرقعات، لتمشيط الطرق والميادين وفى ساحات المساجد، لمنع تواجد أى مواد مفرقعة أو مشتبه فيها،
كما شدد مدير الأمن على إدارة البحث الجنائى لتوسيع دائرة الاشتباه الجنائى والسياسى، وعمل الكمائن الثابتة والمتحركة.
وأعدت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء مصطفى النمر، حمله أمنية مكبرة لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وإزالة التعديات والإشغالات بدوائر أقسام المدينة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.
و أسفرت الحملة عن ضبط “سلاح نارى بدون ترخيص، و 8 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ،و16 قضية أقراص مخدرة، و53 شخصا بحيازتهم أسلحة بيضاء، و2 هاربين من المؤبد،و 49 مخالفة مرورية ،كما تمت إزالة 33 حالة إشغال طريق.
-
"معاريف": اتصالات مكثفة بين حماس وإسرائيل لعقد صفقة محتملة
أكد تقرير إسرائيلي أن اتصالات مكثفة تجري في الأسابيع الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة عنصر ثالث. وأضاف التقرير الذي نشر في صحيفة “معاريف” العبرية، أن ...Tue, 27 Jun 2017 11:18:00 GMT
-
أول تعليق من أصالة عقب أزمة "الكوكايين"
نشرت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها علي موقع “إنستجرام”، كواليس القبض عليها أمس الأول الأحد بمطار بيروت، لاتهامها بحيازة مادة الكوكايين المخدرة قبل أن يتم ...Tue, 27 Jun 2017 09:05:39 GMT
-
قطر تشتكي دول الخليج أمام منظمة اليونسكو
تقدمت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بشكوى إلى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم “اليونسكو” بسبب حرمان القطريين من الحق في التعليم. وقالت صحيفة الوطن ...Tue, 27 Jun 2017 09:56:08 GMT
-
كوريا الشمالية تشبه ترامب بـ"هتلر" القرن الـ21
شبهت كوريا الشمالية، الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأدولف هتلر، فى فصل جديد من الانتقادات اللاذعة بين الجانبين، وسط ارتفاع منسوب التوتر على ...Tue, 27 Jun 2017 09:16:47 GMT
-
اتيكيت العيد .. 11 اسلوب هام يفضل اتباعها
وفي العيد تكثر الزيارات العائلية ، لتبادل التهانى ونصل الأرحام ونزور الأهل والأقارب ونستقبل الضيوف ونقدم كل ما لذّ وطاب من الحلويات، ونقدم العيدية لأطفال العائلة ...Mon, 26 Jun 2017 08:36:53 GMT
-
التجارة: فاو الصينية تدرس التواجد بالسوق المصري وضخ استثمارات جديدةMon, 26 Jun 2017 08:43:51 GMT
-
عطلة خالية من الضغوط .. إليك نصائح ذهبية
تستطيع أن تغني للدنيا و تبتهج بها وترى كل الأشياء من حولك جميلة وواعدة، و تستطيع أيضاً أن تكره الدنيا و تكتئب لها ولا ترى فيها إلّا ما هو ردئ و محزن و باعث على التشاؤم ...Mon, 26 Jun 2017 04:20:44 GMT
-
كاسبرسكاي: فيروس فدية جديد يهاجم أجهزة الكمبيوتر حول العالم
قالت شركة مكافحة الفيروسات الروسية الشهيرة (كاسبرسكاي) إن فيروس الفدية (بتيا) الذي هاجم حواسب شركة النفط الروسية العملاقة (روسنفت) في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أصاب ...Tue, 27 Jun 2017 18:14:24 GMT
-
رئيس الحكومة الجزائرية يعرض مخطط عمل حكومته أمام مجلس الأمة غدا
قالت الحكومة الجزائرية إن رئيسها عبد المجيد تبون سيعرض صباح، غدا الأربعاء، مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة، وذلك طبقا للمادة 94 من الدستور. وذكرت الحكومة، في ...Tue, 27 Jun 2017 17:41:15 GMT