التقى رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، الجنرال فاليري جيراسيموف، خلال زيارته إلى سوريا، بالرئيس السوري بشار الأسد الذي زار قاعدة حميميم.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية - حسبما أفادت وكالة أنباء “نوفوستي”، اليوم الثلاثاء - أن جيراسيموف بحث مع الأسد تنسيق عمل القوات الحكومية السورية بدعم من سلاح الجو الروسي في مجال محاربة التنظيمات الإرهابية الدولية، ومنها “داعش” و”جبهة النصرة”، في الأراضي السورية.

وأشار البيان إلى أنه تم التطرق أيضا لموضوع الالتزام بنظام وقف إطلاق النار في إطار تنفيذ مذكرة إقامة مناطق تخفيف التصعيد في الجمهورية العربية السورية.

يُذكر أن الرئاسة السورية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس السوري بشار الأسد أجرى زيارة إلى قاعدة حميميم العسكرية التي تتمركز بها قوات جوية روسية، حيث كان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف.

وتفقد الأسد - خلال جولته داخل القاعدة، بحسب البيان - عددا من الطائرات وحاملات الجنود الروسية برفقة القادة العسكريين الروس في القاعدة، وعلى رأسهم رئيس هيئة الأركان الروسي.