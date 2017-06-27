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عادل الجبير: لا تفاوض مع السلطات فى الدوحة
عادل الجبير وزير الخارجية السعودي

عادل الجبير: لا تفاوض مع السلطات فى الدوحة

2017-06-27 20:42:06


قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، إنه لا تفاوض مع السلطات فى الدوحة بشأن قائمة المطالب، مشدداً على أن قرار التوقف عن دعم الإرهاب بيد السلطات في الدوحة.

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