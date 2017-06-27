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مقتل القيادى الحوثى عبد الرحمن المسوري
زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي

مقتل القيادى الحوثى عبد الرحمن المسوري

2017-06-27 20:31:48

أسفرت غارة للتحالف العربى على “صرواح” غربى مأرب فى اليمن، عن مقتل القيادى الحوثى عبد الرحمن المسورى و5 من مرافقيه.

وكانت قوات الشرعية اليمنية أعلنت اليوم الثلاثاء سيطرتها على أجزاء كبيرة من جبل مرثد الاستراتيجى، المطل على مديرية صرواح فى محافظة مأرب باليمن، حسبما أفادت فضائية “العربية” فى خبر عاجل لها.

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