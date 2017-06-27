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مارك زوكربيرج: 2 مليار شخص يستخدم فيس بوك حول العالم
مارك زوكربيرج

مارك زوكربيرج: 2 مليار شخص يستخدم فيس بوك حول العالم

2017-06-27 20:23:54

أعلن مارك زوكربيرج المؤسس والمدير التنفيذى لشركة فيس بوك عبر حسابه الرسمى على الموقع، عن وصول عدد مستخدمى موقع “فيس بوك” إلى 2 مليار شخص حول العالم.

وأضاف أن فريق الشركة يبذل جهده لمساعدة العالم فى التواصل معهم.

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