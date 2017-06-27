قالت شركة مكافحة الفيروسات الروسية الشهيرة (كاسبرسكاي) إن فيروس الفدية (بتيا) الذي هاجم حواسب شركة النفط الروسية العملاقة (روسنفت) في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أصاب دولا كثيرة حول العالم.

‏ ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية في نشرتها باللغة الإنجليزية عن كوستين رايو رئيس قطاع الأبحاث ‏والتحليل بالشركة قوله إن النوع الجديد من فيروس الفدية (بتراب/بتيا)

الذي ظهر يوم 18 يونيو من هذا ‏العام يحمل بصمة إلكترونية مزورة خاصة بشركة مايكروسوفت. ‏

‏

وقالت شركة إنفوووتش لبرمجيات مراقبة وإدارة المعلومات إن الفيروس المشفر ظهر منذ ما يزيد ‏عن العام وينتشر بشكل أساسي عبر رسائل التصيد.

‏ وقالت الشركة إن السلالة الأولى من فيروس (بتيا) سعت للحصول على الامتيازات الممنوحة للحساب ‏الإداري موضحة أنه إذا فشل في الحصول على هذه الامتيازات يظل عاجزا ولهذا السبب دُمج مع فيروس ‏آخر يُدعى (ميشا) يمتلك امتيازات الحساب الإداري. وأضافت ” هذه نسخة معدلة .. برنامج دعم مشفر خبيث “.‏

‏

وأشارت البيانات الأولية إلى أن الفيروس هاجم 80 مؤسسة في ‏روسيا وأوكرانيا. ويغلق الفيروس (بتيا) الحواسب الإلكترونية ويمنع المستخدمين من الدول على نظام ‏التشغيل. ويطلب الفيروس الحصول على 300 دولار أمريكي فدية مقابل السماح باستئناف العمل وفك ‏التشفير من على الملفات. ‏

‏ وتم رصد الهجوم واسع النطاق بالفيروس على شركات النفط والاتصالات والشركات المالية في ‏روسيا وأوكرانيا الساعة الثانية بتوقيت موسكو. ‏