تحسنت الحالة الصحية للمصرية إيمان عبدالعاطي، المعروفة إعلاميا بـ”أسمن امرأة في العالم”، بعد نحو 50 يوما من وجودها في أبوظبي؛ لمواصلة رحلة علاج بدأتها من الهند.

وتمكنت إيمان من تحريك قدميها واستخدام ذراعيها في تناول الطعام والشراب، بجانب تمكنها من الجلوس في السرير الطبي المخصص لها، وأيضاً كرسيها المتحرك.

وتتلقى إيمان العلاج في مستشفى برجيل للجراحات المتطورة بالعاصمة الإماراتية، منذ نحو 50 يوما.

وقالت شقيقتها شيماء، في تصريحات هاتفية لوكالة “الأناضول” التركية للأنباء، إن إيمان في أحسن حال حاليا، مشيرة إلى أن وضعها الصحي الحالي ينبئ بأنها خلال سنة من المتوقع أن تبقى إنسانة طبيعية وأن يصل وزنها لأقل من 100 كيلوجرام.

وأشارت شيماء إلى أن المستشفى الإماراتي لم يزن شقيقتها منذ وصولهم له حتى الآن، مضيفة أن إيمان ستخضع بعد إجازة عيد الفطر لعمليات تجميلية وشفط الدهون في أجزاء من جسمها.

من جانبه، أكد مدير المستشفى، ياسين الشحات، في تصريحات صحفية، أنه سيتم إجراء سلسلة عمليات جراحية لإيمان، مشيرا إلى أن الفريق الطبي يضم أكثر من 20 متخصصا في فروع الطب كافة.

بشأن الخطة العلاجية، ذكر أن الفريق الطبي يسعى لخطة طويلة الأمد بعد تحقيق الاستقرار التام لحالتها، سيتم فيها استبدال الصمام الأورطي، وجراحات لتحسين مفاصل الفخذ والركبة، بعد عمليات شفط الدهون.