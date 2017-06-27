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الزمالك يتقدم على بتروجيت بثنائية في الشوط الأول
مباراة الزمالك وبتروجيت

الزمالك يتقدم على بتروجيت بثنائية في الشوط الأول

2017-06-27 19:56:58

انتهى الشوط الأول من المباراة المقامة بين فريقي الزمالك وبتروجيت في الجولة ال31 من الدوري الممتاز بتقدم الفريق الأبيض بهدفين مقابل لا شيئ، أحرزهما معروف يوسف في الدقيقة 24 وستانلي في الدقيقة 45.

وأهدر مصطفى شبيطة ضربة جزاء لبتروجيت في الدقيقة 40.

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