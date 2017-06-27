واشنطن بوست": إسرائيل تخطط لإنشاء جزيرة صناعية قبالة سواحل غزة2017-06-27 19:53:25
ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن الحكومة الإسرائيلية لازالت تخطط لإنشاء جزيرة صناعية قبالة سواحل غزة.
ونشرت الصحيفة فيديو ترويجي عن الإنشاءات المتوقع بنائها على الجزيرة الصناعية، وقالت “كان وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يتحدث منذ فترة عن إنشاء جزيرة صناعية قبالة سواحل غزة للسماح للواردات والصادرات بالوصول إلى القطاع المحاصر، وكذلك وسيلة للدخول أو الخروج لسكانها، وقدم اليوم فيديو تخيلي عن فكرته المستقبلية وكيفية تنفيذها.
وأضافت الصحيفة، “أن الفيديو التخيلي الذي يقترب مدته من الثلاث دقائق تحدث عن مزايا إنشاء الجزية الصناعية باعتباره بوابة إنسانية واقتصادية لنقل المساعدات والبضائع من وإلى القطاع دون تعرض أمن إسرائيل إلى الخطر”.
ووفقاً لـ “كاتس” فإن المجتمع الدولي هو من سيمولها ويمتلكها، وستكون الجزيرة على بعد ثلاثة أميال من ساحل غزة يربطها جسر ممتد، وسيكون للجزيرة الصناعية موانئ بحرية للشحن والركاب؛ ومرافق للتشغيل والإدارة؛ ومحطة لتحلية المياه، ومنشآت للكهرباء والغاز، وسيكون لديها ميناء جوي وبحري”، مشيرا إلى أن المشروع قد تقدر تكلفته بحوالي 5 مليارات دولار، وقد ترغب السعودية والصين في الاستثمار به إذا أرادت ذلك.
وتابعت الصحيفة أن فكرة “كاتس” لإنشاء الجزيرة تتضمن سيطرة إسرائيل على التأمين من جهة البحر بما أنها ستكون المسؤولة عن التفتيش الأمني بالجزيرة الصناعية”، مضيفةً “سيكون هناك أيضا جسر على الطريق المؤدية إلى الجزيرة، مما سيسمح بأن تكون منفصلة عن قطاع غزة إذا دعت الضرورة إلى ذلك”.
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