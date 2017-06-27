قالت الحكومة الجزائرية إن رئيسها عبد المجيد تبون سيعرض صباح، غدا الأربعاء، مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة، وذلك طبقا للمادة 94 من الدستور.

وذكرت الحكومة، في بيان اليوم /الثلاثاء/ ، أن مجلس الأمة “سيستأنف أعماله في جلسة علنية ستخصص لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة بحضور رئيس الحكومة والطاقم الحكومي، إثر مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الجمعة الماضي بالأغلبية على مخطط العمل الحكومة الذي عرضه تبون يوم الثلاثاء الماضي.

واعتبر رئيس الحكومة الجزائرية، أن مناقشة مخطط عمل الحكومة من قبل أعضاء البرلمان محطة قوية للديمقراطية في بلادنا، مشددا على التزام الحكومة بالعمل على تعزيز تعاونها مع السلطة التشريعية.

وقال تبون، إن مخطط عمل الحكومة يهدف إلى تغيير النمط الاقتصادي تماشيا ومتطلبات المرحلة الحالية دون الإخلال أو التخلي عن المكاسب الاجتماعية المحققة؛ لضمان انتقال مرن نحو منظومة اقتصادية عصرية تتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات.