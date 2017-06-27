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طارق حامد يغيب عن مباراتي الزمالك في "أبطال أفريقيا"
الزمالك والوداد

طارق حامد يغيب عن مباراتي الزمالك في "أبطال أفريقيا"

2017-06-27 19:18:46

قال حمادة أنور المدير الإداري بنادى الزمالك، إن طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيغيب عن مباراتي الفريق أمام كابس يونايتد الزيمبابوي وأهلي طرابلس الليبي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أنور، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، اليوم الثلاثاء، أن اللائحة تنص على عقوبة الإيقاف مباراتين في حالة التعرض لعقوبة الطرد مرتين في البطولة، وهو ما حدث مع طارق حامد بالإيقاف الثاني في البطولة الحالية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الثانية بالبطولة الإفريقية.

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