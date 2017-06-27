قال مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري، إنه أعيد فتح شارع زاهر جلال بوسط مدينة مرسى مطروح في الاتجاهين لتحقيق السيولة المرورية، بعد إغلاقه بالحواجز الحديدية بشكل كامل منذ حوالي 3 أشهر، لتأمين كنيستي السيدة العذراء ومارجرجس ومار مرقس.

وأضاف مدير الأمن - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - أن قرار فتح الشارع أمام حركة السيارات يأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، بعد تزايد مطالب المواطنين والمصطافين بفتح الشارع خاصة في ظل التكدس المروري الذي تشهده شوارع وإشارات وسط المدينة.