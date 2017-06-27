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ضبط سيدة بحيازتها طلقتين "جرينويف وآلي" في مترو الأنفاق
مترو الأنفاق مترو الانفاق

ضبط سيدة بحيازتها طلقتين "جرينويف وآلي" في مترو الأنفاق

2017-06-27 18:57:14

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة على جهاز الكشف عن المعادن “الإكس راي” بمدخل محطة سكك حديد القاهرة من ضبط ربة منزل بحوزتها طلقتين إحداها لسلاح جرينوف والثانية لسلاح آلي عيار 7.62 × 39 مللي مطروقة ومثبت أعلاها المقذوف.

وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازتها للطلقتين وأنها عثرت عليهما ببلدتها وقررت الاحتفاظ بهما.

وبالعرض على اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

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