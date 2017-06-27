تيريزا ماي تأمر بفتح تحقيق ضخم لمعرفة أسباب فشل اختبارات مقاومة الحريق بمباني انجلترا2017-06-27 18:57:57
وجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء بفتح تحقيق قومي كبير بعد فشل 95 مبنى في 32 منطقة في إنجلترا مغطى بكساء خارجي، مثل الذي ساعد في انتشار النيران ببرج جرينفيل، في اختبارات مقاومة الحريق.
وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية -حسب ما نقلته صحيفة “تلجراف” البريطانية- إن كل قطعة من الكساء، الذي يستخدم في ترميم واجهات المباني، تم اختبار مقاومتها للحريق حتى الآن بعد كارثة برج جرينفيل فشلت في تلبية المعايير اللازمة.
وأضاف المتحدث أن وزير المجتمعات والمجالس المحلية البريطاني ساجد جاويد أبلغ وزراء الحكومة، صباح اليوم بأن النتيجة الأخيرة لاختبار الحريق على 95 مبنى في 32 منطقة بإنجلترا خلصت إلى معدل فشل 100%.
وأشار المتحدث إلى أنه من المعتقد أن كل الاختبارات التي أجريت حتى الآن تضمنت مباني تملكها السلطات المحلية في هذه المناطق بدلا من بنايات خاصة، وقال إن رئيسة الوزراء أكدت على الحاجة لإجراء تحقيق قومي كبير لمعرفة الخطأ الذي حدث عندما تم تركيب الكساء الذي فشل في كل الاختبارات على المباني حول البلاد خلال عقود.
وأكد أنه “من الواضح تماما أن تلك الإخفاقات مثيرة للقلق ولهذا السبب قالت رئيسة الوزراء للحكومة هذا الصباح أننا نحتاج هذا التحقيق القومي الكبير”.
ويعتبر هذا التحقيق هو عنصر آخر بعد التحقيق العام الذي انطلق وجاري العمل عليه حاليا لمعرفة سبب نشوب حريق برج جرينفيل في وقت لاحق من يونيو الجاري، والذي أسفر عن مقتل 79 شخصا وإصابة عشرات آخرين.
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