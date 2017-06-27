أكد ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، ضرورة وحدة وتلاحم الخليج في مواجهة قطر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب خلفان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “يا جماعة الخير نحن نريد تلاحما خليجيا وهذا الذي تفعله قطر سيضرها أما الخليج فسيستمر متعاونا، قطر إما أن تسلك مسلك دول التعاون القائم على الاحترام المتبادل أو مع السلامة إلى الأبد”.

وشدد على أن مطلب الدول الخليجية من قطر مطلب عادل، متابعًا: “كفو شركم يا حكومة”.

وكانت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وعدد من الدول أعلنوا قطع علاقتهم الدبلوماسية مع قطر، لدعمها للإرهاب، وتدخلها في الشأن الداخلي لعدد من الدول، وتفريق وحدة الصف العربي.