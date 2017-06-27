تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف مقررات السلع التموينية لشهر يوليو، بدءا من السبت المقبل، بعد تطبيق الزيادة الجديدة الدعم التمويني للفرد من 21 جنيه لـ50 جنيهًا.

في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة لضخ قرابة الـ140 ألف طن سكر ومليون زجاجة زيت في الأسواق لمواجهة الإقبال الكبير المتوقع من المواطنين.