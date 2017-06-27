 Moheet on google
الثلاثاء 27 يونيو 2017 07:25 مساءً
روابط سريعة
إصابة 3 وإجلاء المئات بعد خروج قطار عن مساره بنيويورك
خروج قطار عن مساره

إصابة 3 وإجلاء المئات بعد خروج قطار عن مساره بنيويورك

2017-06-27 18:50:02
وكالات

أصيب ما لا يقل عن 3 أشخاص وإجلاء المئات، بعد خروج قطار عن مساره بحى “هارلم” بنيويورك، اليوم الثلاثاء. حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وطوق عشرات من رجال الشرطة موقع الحادث بعد إجلاء المواطنين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3