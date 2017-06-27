إصابة 3 وإجلاء المئات بعد خروج قطار عن مساره بنيويورك

أصيب ما لا يقل عن 3 أشخاص وإجلاء المئات، بعد خروج قطار عن مساره بحى “هارلم” بنيويورك، اليوم الثلاثاء. حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وطوق عشرات من رجال الشرطة موقع الحادث بعد إجلاء المواطنين.