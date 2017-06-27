فيس بوك تلجأ لهوليوود لإنتاج برامج تلفزيونية بملايين الدولارات2017-06-27 18:48:29
يبدو أن فيسبوك تتخذ خطوات جدية بشأن طموحاتها المتعلقة بإنتاج برامج تلفزيونية أصلية، والتي قد يصل تمويل الحلقة الواحدة منها إلى 3 ملايين دولار، وفقا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال.
وذكر التقرير أن الشركة تتفاوض مع وكلاء في استوديوهات هوليوود بالولايات المتحدة، لإنتاج محتوى بجودة عالية، حيث حددت فيسبوك أواخر هذا الصيف موعدا لإطلاق المشروع.
وتخطط الشركة لإنتاج برامج تلفزيونية أصلية، يصل ثمن الحلقة الواحدة منها إلى 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى إنتاج برامج أخرى بتكاليف أقل قد تصل إلى مئات الآلاف للحلقة الواحدة.
وتأمل فيسبوك في الوصول إلى الجماهير الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و34 سنة، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و30 عاما، وبالتالي، فإن الشركة تبحث عن برامج مشابهة لبرنامج “Pretty Little Liars” أو “Scandal” أو “The Bachelor”.
ومن المتوقع إنتاج أكثر من 20 حلقة بعناوين مختلفة، من بينها عرض “الدولة الأخيرة القائمة”، ولم تكشف فيسبوك بعد عن أية تفاصيل بشأن المشروع، كما التزمت الصمت بشأن الشائعات السابقة التي ذكرت نية الشركة إطلاق هذا المشروع منذ العام الماضي.
والجدير بالذكر أن فيسبوك دفعت ملايين الدولارات لبعض الشركات لبث المحتوى الخاص بها بصورة حصرية على فيسبوك.
ويمكن لهذا المشروع أن يساعد فيسبوك على الإبقاء على المنافسة مع سناب شات وتويتر، حيث أن سناب شات على سبيل المثال، يبث محتوى حصريا من شركات كبرى على غرار ديزني أو MTV، يتراوح طول حلقاته ما بين 3 إلى 5 دقائق.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت فيسبوك تخطط لإنشاء مقاطع قصيرة مماثلة، ولكن التقارير الأخيرة تشير إلى أنها تفكر في مجموعة متنوعة من الحلقات، التي يتراوح طولها ما بين 10 إلى 30 دقيقة.
وتشير التقارير أيضا إلى أن فيسبوك تنوي إطلاق نمطين من الفيديوهات بحيث يكون النمط الأول على شكل فيديوهات طويلة تستمر بين 20 إلى 30 دقيقة، وستكون مُلكا لها، أما النمط الثاني فسيتضمن مقاطع أقصر ولن تكون ملكا للشركة.
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