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نجم ليفربول: متشوق للعب بجوار محمد صلاح
محمد صلاح

نجم ليفربول: متشوق للعب بجوار محمد صلاح

2017-06-27 18:47:15

أشاد النجم الألماني الدولي إيمري تشان لاعب وسط فريق ليفربول بالنجم المصري الدولي محمد صلاح المنضم حديثا لصفوف الفريق الإنجليزي.

وقال “تشان” في تصريحات صحفية “محمد صلاح لاعب جيد جدا، وأتشوق للعب بجواره في ليفربول”.

وأضاف “شاهدت مؤخرا أرقامه وإحصائياته مع فريق روما الموسم الماضي، وتأكدت أنه سيكون إضافة كبيرة لفريق ليفربول”.

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