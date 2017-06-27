لا يتمتع واتس آب بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، لكنه يشهد تطورا سريعا في بعض المناطق الأخرى، حيث قد يتحول إلى مصدر للأخبار، وفقا لدراسة أجراها معهد رويترز لدراسة الصحافة.

وبدأ المستخدمون شيئا فشيئا بالاعتماد على مشاركة الأخبار عبر الرسائل المباشرة، أو عبر رسائل المجموعات لقراءة الأخبار بدلا من الشركة الأم، فيسبوك.

وكشفت الدراسة عن أن 47% من المشاركين في الاستطلاع، والبالغ عددهم 71805، من 36 بلدا، يعتمدون الشبكات الاجتماعية لمعرفة ما يحدث في العالم.

ولكن النسبة المئوية للذين يعتمدون فيسبوك للاطلاع على الأخبار قد انخفضت في أكثر من نصف البلدان المشاركة في الدراسة مقارنة بالعام الماضي.

وكان من بين الـ 47% نحو 15% ممن يعتمدون واتس آب لقراءة ومشاركة الأخبار عبر الرسائل المباشرة أو عبر رسائل المجموعات.

ووجدت الدراسة أن ماليزيا هي الدولة الأكثر اعتمادا على واتس آب لقراءة الأخبار، بنسبة تصل إلى 51% تقريبا، بينما لا تتجاوز نسبة المعتمدين عليه لمعرفة المستجدات في أمريكا الـ 3%.

وتقول الدراسة إن خدمات التشفير تساعد على جلب المستخدمين أكثر فأكثر في أماكن مثل هونغ كونغ وتركيا، فضلا عن أن سمعة فيسبوك بدت سيئة في الفترة الأخيرة بسبب الأخبار الزائفة التي يتم نشرها، والتي ظلت وقتا طويلا قبل اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحتها.