 Moheet on google
الثلاثاء 27 يونيو 2017 07:33 مساءً
روابط سريعة
البنك المركزي الروسي: بنوك تعرضت لهجمات الكترونية
البنك المركزي الروسي

البنك المركزي الروسي: بنوك تعرضت لهجمات الكترونية

2017-06-27 18:48:13
أ ش أ

قال البنك المركزي الروسي اليوم إنه حدثت “هجمات على أجهزة الكمبيوتر” في بنوك روسية وفي حالات قليلة تأثرت أنظمتها لتكنولوجيا المعلومات.

لكن البنك المركزي أضاف في بيان أن أنظمة البنوك الروسية لم تتعرض للاختراق وإنه يعمل مع البنوك للتغلب على عواقب تلك الهجمات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3