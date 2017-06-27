قال البنك المركزي الروسي اليوم إنه حدثت “هجمات على أجهزة الكمبيوتر” في بنوك روسية وفي حالات قليلة تأثرت أنظمتها لتكنولوجيا المعلومات.

لكن البنك المركزي أضاف في بيان أن أنظمة البنوك الروسية لم تتعرض للاختراق وإنه يعمل مع البنوك للتغلب على عواقب تلك الهجمات.