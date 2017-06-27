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تواصل المظاهرات ضد الحكومة المغربية فى مدينة الحسيمة
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تواصل المظاهرات ضد الحكومة المغربية فى مدينة الحسيمة

2017-06-27 19:01:18

تجددت الصدامات بين رجال الأمن والمتظاهرين في مدينة الحسيمة المغربية، التي تشهد احتجاجات واسعة على خلفية مطالب اجتماعية.

وأفاد نشطاء هناك لـ “فرانس 24” أن السلطات المحلية فرقت تظاهرة كان مقررا لها في عيد الفطر بالقوة وأغلقت المدينة وبالكامل وضاعفت من التشديدات الأمنية.

تأتي هذه التظاهرات عقب إعراب العاهل المغربي الملك محمد السادس عن استيائه وقلقه إزاء تأخر تنفيذ المشاريع التنموية في المدينة.

ونشرت “فرانس 24” شريط فيديو للصدامات التي وقعت بين رجال الأمن المغربي، والمتظاهرين في المدينة.

يذكر أن مدينة الحسيمة المغربية تشهد تظاهرات كبيرة منذ فترة للمطالبة بالتنمية في المدينة التي يعتبر سكانها مهمشين وتسعى الحكومة المغربية منذ سنوات إلى احتواء الاستياء وقد بادرت إلى عدد من الإعلانات المتعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، مرسلةً وفودًا وزارية في الأشهر الستة الأخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات.

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