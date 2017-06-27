كشف يوتيوب أن لديه الآن أكثر من 1.5 مليار مستخدم للموقع شهريا، وهو ما يعادل واحدا من كل 5 أشخاص حول العالم.

وتم الإعلان أيضا عن أن هؤلاء المستخدمين يقضون أكثر من ساعة يوميا، في مشاهدة أشرطة الفيديو على أجهزة الموبايل وحدها.

وتأتي هذه الأخبار في ظل الكشف عن توسع منصة البث التلفزيوني الجديد للموقع، يوتيوب TV، لتشمل 10 أسواق إضافية.

ويذكر أن يوتيوب من بنات أفكار موظفي PayPal السابقين، وهم: تشاد هيرلي وستيف تشن، وكذلك جاويد كريم.

وفي فبراير 2005، قام المؤسسون بتسجيل الموقع وتطويره، وبعد شهرين، تم تحميل أول فيديو على يوتيوب، يظهر فيه كريم في حديقة الحيوان، سان دييغو، ومدته 19 ثانية.

وبعد أكثر من عام، اشترت غوغل الموقع مقابل 1.65 مليار دولار، عندما كان لديه نحو 700 مليون متابع أسبوعيا.

أما اليوم، فيعد موقع يوتيوب الملاذ لمصنعي الأفلام والممثلين والموسيقيين، وذلك من أجل تبادل الإبداعات مع العالم.

وأُعلن عن هذا الإنجاز العظيم، في مؤتمر الفيديوهات “VidCon” السنوي، الذي يستضيفه مركز “Anaheim” في كاليفورنيا، بإشراف الرئيس التنفيذي لـ يوتيوب، سوزان وجسيكي.

ولاحظت سوزان، أن “يوتيوب ريد” كان جزءا من هذا النجاح، وهي خدمة الاشتراك التي تقدم “الموسيقى دون انقطاع، وأشرطة فيديو دون إعلانات وأكثر من ذلك”.

وبهذا الصدد، قالت سوزان: “لقد أطلقنا حتى الآن 37 سلسلة أفلام أصلية على يوتيوب ريد، حققت ما يقرب من ربع مليار مشاهدة”.

وتطرقت سوزان إلى الخدمات الأخرى التي يعمل عليها يوتيوب، والتي من شأنها تعزيز تجربة المستخدمين على المنصة.

ويعمل الفريق على تطوير حل لجعل الواقع الافتراضي أكثر سهولة، بالنسبة للمصممين والمشاهدين، يطلق عليه اسم “VR180”.