أبلغت الوكالة الفضائية الأوروبية أن علماء من الاتحاد الأوروبي اقترحوا استخدام قاطرات مغناطيسية لجمع النفايات الفضائية.

تعيق النفايات الفضائية الناتجة عن نشاط البشر حركة المركبات الفضائية.

هذا وتخصص القاطرة المغناطيسية لإزاحة مسار النفايات الفضائية وجمعها في حيز محدود، وإنزالها من مدارها. حيث تتضمن القاطرة وفقا لخطط العلماء قطعا من المغناطيس الكهربائي، تبرد حتى أدنى درجة حرارة ممكنة، وتتصف بقدرة فائقة على إيصال التيار الكهربائي. كما سيتم توجيه هذه القاطرة الفضائية على أساس المجال المغناطيسي للأرض.

ووفقا لتقرير رفعه مركز جونسون للبحوث الفضائية إلى وكالة ناسا عن النفايات الفضائية، حتى 31 ديسمبر 2014، فإن 16906 أجسام تسبح في مداراتها حول الأرض، منها 3881 قمرا اصطناعيا عاملا وعاطلا عن العمل.

يذكر أن روسيا شغلت المرتبة الأولى في كمية النفايات الفضائية بـ 6351 جسما، وشغلت الولايات المتحدة المرتبة الثانية بـ5038 قطعة من الأغراض الفضائية، ثم جاءت الصين بـ3756 قطعة من النفايات.