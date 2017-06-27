أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية أن صاروخها الفضائي “فالكون-9” هبط بنجاح على منصته البحرية في المحيط الهادئ، بعد نجاحه بإطلاق 10 أقمار اصطناعية الأحد الماضي.

ووفقا للبيان الصادر عن الشركة في الـ 25 من يونيو الجاري فقد “انطلق صاروخ (فالكون-9) من قاعدة فاندنبرغ الفضائية، يوم الأحد في تمام الساعة 23:25 بتوقيت موسكو، حاملا على متنه 10 أقمار اتصالات Iridium NEXT، لتتم بعدها عملية انفصال المرحلة الأولى من الصاروخ، لتهبط بعد 8 دقائق من عملية الإطلاق بشكل عمودي على المنصة البحرية العائمة Just Read the Instructions في المحيط الهادئ، أما المرحلة الثانية من الصاروخ فقد دخلت المدار الأرضي المتوسط لتكمل مهمتها في إيصال الأقمار الاصطناعية إلى مداراتها”.

ونوهت “سبيس إكس” إلى أنها قامت بتزويد الصاروخ قبل إطلاقه بعوارض شبكية خاصة مصنوعة من التيتانيوم، تهدف إلى إبطاء حركته أثناء عودته ودخوله المجال الجوي للأرض، حيث أكد، إيلون موسك، مؤسس الشركة أن مثل هذا النوع من العوارض قادر على امتصاص الصدمة الحرارية التي يتعرض لها الصاروخ في طريق العودة للهبوط على الأرض.

يذكر أن شركة سبيس إكس كانت قد وقعت عقودا مع وكالة ناسا لإطلاق رحلات إلى المحطة الفضائية الدولية، واستخدمت صواريخ “فالكون-9” القابلة لإعادة الاستخدام أكثر من مرة للقيام برحلات تجارية مخصصة لإطلاق الأقمار الاصطناعية، حيث ترى الشركة أن إعادة استخدام المرحلة الأولى لتلك الصواريخ “سيقلل بشكل ملحوظ من كلفة الرحلات الفضائية”.