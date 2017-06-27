لقى طفلان مصرعهما غرقًا في شلالات وادي الريان بالفيوم أثناء قيامهما بالاستحمام خلال احتفالهما بثالث أيام عيد الفطر المبارك .

كان مدير أمن الفيوم اللواء خالد شلبي قد تلقى إخطارا من مدير الحماية المدنية العميد هشام صادق يفيد بورود بلاغ بغرق طفلين في شلالات وادي الريان أثناء الاستحمام داخل الشلالات، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال الجثتين الذين تبين أنهما لطفلين من محافظة الغربية الأول يدعي عبد الله محمد - 10 سنوات - والآخر في نفس المرحلة السنية وجاري تحديد هويته .

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي ، وتحرر محضر للعرض علي النيابة العامة .

يذكر أن محافظة الفيوم شهدت أول وثاني أيام العيد غرق 3 مواطنين ليرتفع عدد الذين لقوا مصرعهم غرقا داخل محافظة الفيوم خلال أيام العيد إلى 5 أشخاص.