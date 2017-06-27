أكدت صحيفة “بيلد” الألمانية أنها حصلت على النسخة “المحجوبة” من تقرير يرجع إلى عام 2014 أعدّه مايكل جارسيا المحقق فى لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وظهرت في ألمانيا مزاعم فساد بشأن حملة قطر الناجحة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وتضمن تقرير الصحيفة الألمانية وجود تفاصيل جديدة عن دفع مليوني دولار لابنة مسئول بالفيفا عمرها 10 سنوات، لشراء بعض الاصوات فى إدلاء الدول لاستضافة مونديال 2022.

وقدم مايكل جارسيا استقالته في ديسمبر 2014 احتجاجًا على أسلوب التعامل مع تقريره بشأن عملية الترشح للحصول على حق استضافة كأس العالم 2022.

وأشار المحامي الأمريكي إلى “افتقاره للقيادة” لدى مغادرة الاتحاد الدولي، الذي وافق مسئولوه التنفيذيون بالإجماع على نشر “نسخة ملائمة قانونيًا” من تقريره، وقد برأت النسخة، التي نُشرت في 42 صفحة، ساحة قطر من مزاعم الفساد الخاصة باستضافة المونديال.

وأفادت صحيفة “بيلد” أنها ستبدأ اليوم نشر التفاصيل الكاملة لتقرير جارسيا الأصلي الذي جاء في 403 صفحات.

ووفقًا للصحيفة فقد أكدت أن ثلاثة من الأعضاء التنفيذيين بالفيفا استقلوا طائرة خاصة تابعة للاتحاد القطري لكرة القدم، للذهاب الى الحفل الخاص في ريو دي جانيرو بالبرازيل ، قبل التصويت على حق استضافة كأس العالم في 2018 و2022.

وقالت الصحيفة الالمانية إنه تأكد بشكل كبير تورط أكاديمية “أسباير” الرياضية القطرية “بصفة حاسمة” في “التلاعب بأعضاء الفيفا الذين كان لديهم حق التصويت”.