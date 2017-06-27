قتل 8 أشخاص بينهم 4 أطفال كانوا متوجهين إلى المدرسة بعد عطلة عيد الفطر، فى انفجار عبوة على جانب الطريق فى شرق كينيا قرب الحدود مع الصومال، بحسب ما أعلنت الشرطة الثلاثاء.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس بعد الانفجار الذى وقع بين مرارانى وكيونغا على بعد مسافة قصيرة عن الحدود، “لدينا ثمانية قتلى—أربعة أطفال وأربعة شرطيين”.