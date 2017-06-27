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ألمانيا تعلن شروطها لعودة العلاقات مع تركيا
سيجمار جابريل

ألمانيا تعلن شروطها لعودة العلاقات مع تركيا

2017-06-27 18:24:22
أ ش أ

قال وزير الخارجية الألماني سيجمار غابرييل إن “بلاده وضعت شرط رئيسي لعودة العلاقات بين أنقرة وبرلين، وهو الإفراج عن كافة المعتقلين الألمان في الاراضي التركية”.

وأضاف غابرييل وفق وكالة “سبوتنيك” أنه “لا يرى فرصة لتنفيذ المزيد من المقترحات دون الافراج عن المواطنين الالمان في السجون التركية”.

يذكر أن العلاقة بين ألمانيا وتركيا تشهد توتر كبير منذ قيام السلطات التركية بالقبض على الصحفي التركي الألماني دينيز يوجيل بتهمة الدعاية لصالح حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية.

وأزداد التوتر بين الدولتين عقب قرار ألمانيا بإلغاء كافة الفعاليات التي كان سيقوم بها الوزراء الأتراك في الاراضي الألمانية للترويج للتعديلات الدستورية التي حولت نظام الحكم إلى النظام الرئاسي.

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