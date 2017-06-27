صممت شركة باناسونيك شماعات جديدة للملابس، يمكنها إزالة الروائح الكريهة للقمصان والسترات، ما قد يلغي الحاجة لغسلها.

وتعمل شماعة الملابس “Deodorant Hanger MS”، من خلال إطلاق جسيمات “نانوية الحجم” سالبة الشحنة، في الهواء حول الملابس.

ويُقال إنها عبارة عن أداة للحد من كثافة الرائحة الكريهة في غضون 5 ساعات، كما تدعي الشركة اليابانية أنها تعمل بشكل جيد للقضاء على رائحة الدخان والعرق واللحوم المشوية.

وتستخدم الشماعات تقنية تسمى النانو “nanoe”، وهي عبارة عن إطلاق جسيمات صغيرة جدا وغير مرئية للعين البشرية، واستخدمت باناسونيك هذه التكنولوجيا في مجموعة من الأجهزة، مثل مجفف الشعر.

ويتطلب النظام مصدر للطاقة، حيث جُهز بكابل موصول بمأخذ في الحائط، كما زُود الجهاز أيضا بحزمة من البطاريات، التي يمكن استخدامها في حال عدم وجود مأخذ كهربائي.

وتتميز شماعة الملابس المبتكرة بقدرتها على العمل مدة 5 ساعات، للقضاء على الروائح الكريهة، وأيضا مدة 7 ساعات لإزالة الروائح القوية.

ويذكر أن الشماعة، Deodoran، متاحة مقابل 180 دولارا، ولكنها ليست متوفرة حاليا إلا في اليابان.

وكشفت شركة يابانية أخرى، عن ابتكار فريد للمساعدة في تخفيف عبء الغسيل. حيث طورت Seven Dreams، وهي مجموعة مقرها العاصمة طوكيو، روبوت “Laundroid” منذ عام 2005، لطي الملابس الجافة بشكل سريع وأنيق.

وزُودت الآلة بالذكاء الاصطناعي، ما يتيح القدرة على تعلم خصائص الملابس، كما يمكنها تذكر وتنظيم الملابس لتعمل كخزانة.

واقترحت الشركة فكرة اقتران الجهاز الجديد مع غسالات ومجففات الشركة، بحلول عام 2018. كما قدمت Seven Dreamers أيضا فكرة وجود آلة “Laundroid” في كل منزل جديد باليابان، بحلول عام 2020.